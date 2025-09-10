【灣區新聞】去年流感季節特別嚴重 醫生建議民眾今年盡早施打流感疫苗（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

去年流感季節特別嚴重，確診率、住院率和死亡率都很高，醫學專家建議民眾，今年盡早施打流感疫苗。

對抗流感最好的治療方法就是預防，聯邦疾控中心建議，所有6個月及以上的人每年接種流感疫苗，Sutter Health感染預防醫學主任表示，過往流感季節通常10月初開始，但是現在可以開始打流感疫苗。

Sutter Health感染預防醫學主任Jeffrey Silvers說：「重要的是要知道，疫苗需要兩週時間才能有效，讓你產生抗體，如果接種疫苗一週後，你會得流感嗎？絕對會，因為你的身體還沒有產生足夠的免疫反應可以完全保護你。」

醫生表示，流感疫苗十分安全，建議幾乎所有六個月或以上的兒童都應該接種流感疫苗，甚至孕婦或正在哺乳的媽媽，都可以接種流感疫苗，但如果對流感疫苗或其成分有嚴重過敏反應史的人，應詢問醫生是否有其他替代方案。

Silvers說：「我聽說對雞蛋過敏就不能打流感疫苗，CDC幾年前更新了他們的指引，對雞蛋過敏的人，仍然有資格接種流感疫苗，即使對雞蛋過敏，風險也不會增加，即使你過敏嚴重，但如果你過去對流感疫苗有不良反應，也不應該接種同一種流感疫苗，或許可以根據你的過敏情況，選擇其他流感疫苗。」

醫生表示，COVID疫苗跟流感疫苗可以同時接種，他不想談論政治方面的事，但是多個醫學學會已經背書COVID疫苗十分安全，六個月以上的人都應該接種COVID疫苗。

Silvers說：「Sutter 相信接種疫苗是正確做法，至於聯邦衛生部長和指引，我只想說我們是基於科學建議，而不是意識形態。」

另外，唯一獲得FDA批准的鼻噴式流感疫苗FluMist，現已可供購買並自行使用，一項名為FluMist Home的送貨上門服務，將在流感季覆蓋34個州，但要注意的是，包裝上說明部分人不適用這款疫苗，例如有過敏反應或正服用某些藥物的人士。

