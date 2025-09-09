【全國新聞】聯邦最高法院裁定特朗普政府可繼續在洛杉磯展開移民執法行動

【KTSF 張麗月報導】

聯邦最高法院週一裁定，特朗普政府可以繼續在洛杉磯展開移民執法行動。

以保守派佔多數的聯邦最高法院，週一以6比3的裁決，暫時凍結聯邦地區法庭先前頒佈的禁制令，這項禁制令是限制聯邦移民執法人員在洛杉磯執行所謂的「巡邏」，並禁止他們單憑種族、口音或職業等因素來截查民眾。

今次最高法院的裁決是特朗普政府一大勝利，也代表了聯邦移民及海關執法局（ICE）的人員可以繼續在洛杉磯執法，並且在「合理懷疑」的情況下，對個人作出短暫的拘留和盤問。

今次裁決，最高法院並沒有給予解釋，但大法官Brett Kavanaugh表示，地區法庭過份限制ICE人員的截查盤問。

不過提出異議的兩名自由派大法官就指，保守多數派大法官的裁決侵蝕了憲法自由，因為在洛杉磯地區有不少人被拉、按壓在地上和上手銬，只不過是因為他們的外貌和口音，以及他們為了生計而勞動，週一法院不必要地重複過往侮辱人的做法。

大法官Kavanaugh就主張讓那些使用暴力的聯邦執法人員，也可能面對法律訴訟。

特朗普政府從嚴打擊非法移民，但當局的一些執法行動，因為矯枉過正而備受批評，引起多宗法律訴訟。

而各地聯邦地區法庭，都普遍都裁定特朗普政府敗訴，比如洛杉磯這宗訴訟，聯邦地區法庭就裁定，特朗普政府無權調動加州國民警衛軍，以及到海軍陸戰隊士兵到洛杉磯，協助移民執法及維持治安

聯邦政府是針對洛杉磯對無證人士的庇護政策而加強執法，引發民眾示威抗議及騷亂，特朗普政府最近表示，會擴大移民執法行動，目標包括「庇護城市」，那些城市限制警方與聯邦移民當局合作。

