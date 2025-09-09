【灣區新聞】聖荷西市府與警察工會達初步協議 未來三年將大幅提高警員薪資（視頻）

【KTSF】

南灣聖荷西市府與警察工會上週四達成一項初步協議，未來三年內將大幅提高警員薪資，這項協議將交由市議會表決。

根據臨時協議，聖荷西市將在未來三年為警方加薪，如果協議獲得市議會批准，聖荷西警察協會的會員，今年將加薪7%，明年再加薪5%，後年再加薪3%，市議會預計在本月稍後投票表決。

代表警察的工會—聖荷西警察協會，這幾個月嚴厲譴責市府和聖荷西警察局領導層削減警員加班費，和對警員紀律處分的做法，並點名市府經理Jennifer Maguire，指她在面對結構性預算赤字壓力時，削減市警局調查部門的加班費。

工會抨擊這是對重大犯罪調查的破壞，是對工會領導人行使談判權的報復，工會也指控警局領導層無能和腐敗。

根據上週四公布的臨時協議，也就上述問題進行協商，包括修改紀律處分程序，並透過調整工作時間表，採取更系統化的方法減少加班，部分911報警電話，將委託非警察工作人員接聽，市政府將評估涉及與無家可歸、心理健康，以及青少年騷亂等相關的報警電話。

該協議還有一些附加條款，例如恢復騎警部隊、購買固定翼飛機、全區調度和雙警車配置等。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。