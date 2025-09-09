【灣區新聞】聖荷西珠寶行光天化日下被匪徒搶劫 88歲亞裔店主被襲擊導致中風（視頻）

【KTSF 李嘉怡報導】

南灣聖荷西一間珠寶行，光天化日之下被一群匪徒搶劫，88歲的亞裔店主被襲擊導致中風，目前正在休養中，警方暫時未拘捕任何人，市長馬漢表示必定嚴懲涉案人士。

聖荷西警方證實，上週五下午兩點十分左右，位於Aborn Road1900號的Kim Hung珠寶行發生持槍搶劫案，這間珠寶行週一並無營業，店舖被木板封起。

珠寶行的監控錄像拍攝到，一輛吉普車突然撞入珠寶行的大門，然後有數十名賊人分別從三輛私家車下車後衝入店內。

案發當時，88歲的亞裔店主因為感到身體不適，正在櫃檯收拾珠寶，打算提早收鋪。

監控畫面可見，玻璃櫥窗以及鐵門被車撞爛，一班蒙面賊人衝入店內後大肆搶掠，其中一名賊人更將店主推倒在地，當全部賊人離開現場時，店主仍然倒地不起。

Kim Hung珠寶行店家侄女說：「我的心怦怦直跳，又生氣，又擔心。」

店主的侄女之後到達現場，發現店主流血，身上有割傷和瘀傷，隨後發現他的精神狀況不正常。

侄女說：「他開始跟我說話，只有一個症狀，重複問我可以回家沒有，但當我問他問題時，他看著我，但不是在看我，他看起來很困擾。」

店主被送院後確診中風，侄女補充說，幸好送院及時，否則會有生命危險，目前店主已經出院，正在家中休養。

由於大部份珠寶被鎖在保險箱，珠寶行估計損失大約超過5萬元。

警方向本台表示，涉案匪徒數目眾多，暫時未知他們的身分，當中至少一人持有槍械。

案發後，本台也第一時間聯繫聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）。

馬漢說：「這是一次可怕毫無良心的攻擊，我一看到影片就立刻發聲，這種行為令我怒火中燒，這起案件必須得到公正的審判，絕不容許這種案件發生，我已經與警察局長通話，他們正在積極調查，追蹤所有線索將這些人繩之於法。」

馬漢也表示，週二將聯同警方召開里民大會，並表示希望直接慰問事主。

週日下午，多個社區組織，以及鄰近城市的市長及官員，在這間珠寶行門前舉行發布會，要求緊急公共安全改革。

Citizens Unite創辦人Edward Escobar說：「小商業無法承受這些襲擊，我們也正面臨著商業東主，不舉報罪案的現象，尤其是小商業業主，原因是他們的商業保險，可能面臨被取消的風險。」

Kim Hung珠寶行在這裡經營了超過四十年，但侄女表示，店主可能不會繼續經營。

侄女說：「我認為他不會再回來，絕對不會。」

