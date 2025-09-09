【灣區新聞】社區領袖要求州長紐森向陷入財困的公共交通機構提供7.5億緊急援助

【KTSF 張麗月報導】

一批交通倡導者、公共交通服務員工，以及地方領袖，週一早上在舊金山（三藩市）市中心的Civic Center廣場舉行集會，要求州長紐森履行承諾，向陷入財政困境的公共交通機構提供7.5億元的緊急援助。

在週末，州議會的議員對於州長紐森希望到明年才商議這筆7.5億元緊急貸款表達關注，但舊金山市長羅偉表示，他週一早上曾經聯絡州長紐森，紐森清楚表示這筆資金援助對灣區很重要，並且希望在今年秋天可以達成協議。

羅偉又說，未來一、兩天將與州長辦公室舉行會議，開始討論援助計劃的細節。

在週一集會的人士指出，紐森在去年的預算案中曾承諾提供這筆緊急資金，但這筆資金目前仍未到位。

由於聯邦疫情援助金即將用盡，加州的公共交通系統正陷入困境，許多交通機構，包括舊金山的Mini公車和灣區捷運（BART）都面臨嚴重預算赤字，如果這筆援助未能及時到位，這些運輸機構將被迫大幅削減服務、裁員，甚至可能需要提高票價。

