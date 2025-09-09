【灣區新聞】奧克蘭華埠一間便利店被三名賊人爆竊（視頻）

【KTSF 李嘉怡報導】

東灣奧克蘭（屋崙）華埠一間由華裔經營售賣彩票的便利店，週一凌晨被三名賊人爆竊，有華埠商戶反映，當地治安一直沒有改善。

案發地點位於10街夾Webster街附近一間售賣彩票，以及提供匯款服務的便利店長城公司，店主黃小姐向本台證實，週一凌晨5點13分左右，有三名賊人入內爆竊。

長城週一仍然有開門營業，黃小姐表示，事發後她收到來自防盜系統公司的電話，她立即趕回便利店，並在保安的協助下報警，但她指出，並無警察到現場調查。

奧克蘭華埠商戶黃小姐說：「真是很令人害怕，我真的擔心賊人白天也會來。」

黃小姐四年前接手這間便利店，由於擔心治安，她花費了大約兩至三千元安裝防盜系統，包括鐵閘、鎖、監控以及警報系統，但是仍然被賊人有機可乘。

黃小姐說：「是一個鐵閘，鐵閘下面有兩把鎖鎖住，上面有另一把鎖用來鎖住鐵鍊，但是全部都被電鋸鋸開，賊人拉開一半閘，我們有安裝警報系統。」

店內的監控錄像拍攝到，兩名賊人手上分別拿著類似鋸刀與長條形狀的工具等，他們打開鐵閘之後，一名身穿綠色連帽外套，以及藍色牛仔褲的賊人，走到收銀機櫃檯偷竊，另一名穿著黑色衫褲的賊人，站在門口拉著鐵鏈。

大約兩分鐘後，第三名賊人也進入店內，監控記錄顯示，整個盜竊過程不超過四分鐘。

店家仍在點算損失，黃小姐目前估計被偷了幾百蚊現金，亦需要花錢更換門鎖，另外，她亦相信有獎券被盜。

本台週一嘗試聯繫警方，但暫時未有回應。

有奧克蘭華埠商家認為，華埠治安仍未有改善。

奧克蘭華埠商戶鄺偉說：「不斷有商家受害的時候，導致很多商家會離開華埠，好似這些店鋪關門營業，甚至停業。」

奧克蘭華埠上個月有兩間銀行被賊人開車撞入，並打劫案件。

