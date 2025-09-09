【加州新聞】COVID病例回升兼流感季節重臨 但民眾接種疫苗機會或較往年少

【KTSF】

加州的COVID病例再度上升，秋季開始的呼吸道疾病感染季節也再度重臨，但今年獲得接種疫苗的機會可能較往年少。

COVID已不再如5年前般在全球掀起疫情，民眾對COVID疫苗的需求也減少，根據August Kaiser基金會的調查，美國只有約六成民眾沒有意圖或不會接種COVID疫苗。

雖然如此，目前流行的COVID病毒株仍繼續擴散，帶來喉嚨痛、發燒等不適症狀，對長者和有病患的年輕成年人仍具威脅，疫苗有助他們減低併發嚴重病症的機會，不過，聯邦政府、州政府與衛生官員對哪些人應接種疫苗卻存在不同意見，這令民眾能否接種疫苗，或健保公司會否承擔疫苗開支存在變數。

聯邦衛生部長小羅拔甘迺迪與聯邦監管當局於8月通過新COVID疫苗，但全美只有數百萬人可以接種。

早前，聯邦政府授權和建議所有成年人和6個月以上的兒童可以接種疫苗，但聯邦食品及藥物管理局（FDA）通過今年的COVID疫苗時，卻只授權長者和至少有一種高危病症的年輕成年人接種，例如癌症和肥胖症。

9月18日，聯邦疾控中心的顧問小組將審議接種疫苗的資格，今年初，小羅拔甘迺迪切換整個顧問小組的成員，提名多名之前對疫苗安全提出疑問的醫生和研究員進入小組。

健保公司要到顧問小組公布建議後，才能決定哪一款疫苗受保，而健保公司會否支付疫苗費用，將會是民眾會否接種疫苗的關鍵。

目前，長者和有病患的年輕成年人，可以到CVS和Walgreens藥房接種COVID疫苗，如果健康的成年人獲得醫生處方，也可以接種疫苗，但誰可以獲得處方卻沒有明確指引，而如果健保公司不承擔疫苗支出，民眾可能要自行支付150元或以上才能接種疫苗。

與此同時，加州州長紐森上週宣布與多個西岸州份自組聯盟，提供合乎科學的接種疫苗建議，而加州政府早前因應美國兒科學院和美國婦科學院的指引，發出比FDA更寬鬆的疫苗接種指引。

灣區的廢水目前仍染出高量的COVID病毒，但疫情的嚴重程度較高峰時大減，在Alameda縣，8月最後一個星期只通報有一人死亡，較2021年1月每週超過80人死亡大幅減少，不過縣內因感染COVID而要入院的人數今夏出現上升，由6月的17人增至8月18日的73人，Santa Clara縣的住院人數也由6月初的32人增至8月24日的59人。

