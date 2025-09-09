【灣區新聞】多位San Mateo縣民選官員表態支持50號提案（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

多位代表San Mateo縣的民選官員，週一表態支持50號提案。

由San Mateo縣議員David Canepa和Lisa Gauthier發起的集會，呼籲選民對加州50號提案投下贊成票，這個名為《選舉舞弊應對法案》，允許加州選民在2026年至2030年期間的選舉中採用新的國會選區劃分。

Canepa說：「追根究柢，我們正在試圖阻止一場運動，而這場運動正受其他州的民選官員，和特朗普總統的操縱。」

多位代表San Mateo縣的加州參眾兩院議員，也表態支持50號提案。

加州參議員Josh Becker說：「我喜歡這些標語，以牙還牙，你捅熊，熊反咬你一口，現在是反擊的時候了，當我們戰鬥時，我們就會贏。」

加州眾議員Marc Berman說：「我們並非真的想要這場鬥爭，但我們的民主確實岌岌可危，我們不能也不會逃避這場鬥爭。」

加州眾議員Diane Papan說：「有人說這可能是黨派之爭，但我們會讓選民來決定，這不是幕後操縱。」

加州州長紐森8月21日簽署法案，授權進行此項公投，旨在「以牙還牙」，抗衡德州推進的有利共和黨的重劃國會選區計劃，那麼加州就來推行有利民主黨的重劃國會選區計畫，奪得五席民主黨席位，儘管加州已經是民主黨多數。

目前聯邦眾議院的加州代表席位，民主黨掌握了43席，共和黨僅持有9席。

依照選民表決通過的州法修正案，加州立法機關和州長無權參與選區重劃，此次為繞過該獨立委員會，要求選民批准新的臨時選區地圖，這項公投案被稱為50號提案，以呼應美國50個州，如果通過，將對已經少數的共和黨現任議員更加不利。

San Mateo縣議會週二上午9點開會，第一件事就是要通過一項決議案，全體縣議員支持50號提案。

