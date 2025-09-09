【加州新聞】加州COVID感染病例急升 過去一個月住院人數幾乎翻倍（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

加州COVID感染病例急遽上升，過去一個月，住院人數幾乎翻了一倍，污水病毒量數據顯示，全州病毒傳播水平「非常高」。

據舊金山紀事報報導，美國疾控中心（CDC）的污水監測系統顯示，本週加州COVID感染水平「非常高」，而上週的水平僅為「高」。

據加州公共衛生部指，截至8月30日，每10萬名居民中，因COVID住院的人數已攀升至3.9人，高於前一個月的1.9人。

COVID相關的死亡人數也有所上升，佔加州死亡總人數的1.4%，這個數字在7月時為0.6%。

與COVID疫情相關的急診就診人數也出現攀升，佔了8月底就診人數的2%，是7月底的兩倍。

儘管目前的數字遠不及2021年1月的疫情高峰期，當時加州Covid住院率為每10萬居民54人，死於Covid的人數比例接近42%。

加州衛生部門表示，最近新的數字，反映出疫情活動正在穩步上升，並敦促加州居民及時接種疫苗，並考慮採取預防措施，例如在擁擠的室內空間佩戴口罩。

有專家警告，COVID傳播率仍然很高，最快可能在11月就出現另一波疫情。

