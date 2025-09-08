【財經新聞】美國8月就業市場明顯放緩 經濟前景不明朗下僱主不太願意招聘

【KTSF 張麗月報導】

聯邦勞工部週五發表的8月份就業報告顯示，就業市場明顯放緩，由於經濟前景不明朗，僱主也不太願意招聘。

根據勞工部的數據，8月份的全國非農業職位增加2.2萬個，遠低過預期的8萬個，也比7月份的7.9萬個數目明顯減少，而6月和7月份的職位增長也向下調，修訂為合共減少2.1萬份工作。

全國失業率就降至4.3%，是四年來失業人口最多。

有投資公司的經濟專家表示，招聘正在以危險速度下跌，已經接近失去動力的地步，也增加經濟硬著陸的風險，可能會影響未來幾個月的消費市道和經濟成長。

所謂經濟硬著陸是指經濟過度擴張和出現通脹之後，採取緊縮政策而導致經濟衰退的現象，因此面對經濟前景不明朗，僱主現時不大願意招聘。

美國就業市場今年失去動力，部份原因是聯儲局在2022和2023年合共加息11次來對抗通脹，而招聘明顯減慢也反映出，特朗普政府的政策，包括關稅措施、打擊非法移民和聯邦大幅裁員等所造成的影響，加上人口老化，以及AI人工智能科技的興起，威脅到新入行的年輕人，這些因素導致就業市場疲弱。

