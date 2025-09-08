【灣區新聞】舊金山寵物貓疑食用感染禽流感貓糧 最終被人道毀滅（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦食品及藥物管理局（FDA）發出警告指，舊金山（三藩市）一隻寵物貓，因懷疑食用一款標榜是生食的貓糧，而感染H5N1禽流感，最終需要被人道毀滅，當局提醒主人要小心。

舊金山公共衛生局通報稱，一隻寵物貓在食用RAWR牌Raw Cat Food Chicken Eats後，感染了H5N1禽流感病毒，而這隻貓在患病後需要被人道毀滅。

FDA隨後檢驗了這款生食貓糧，確認受到H5N1禽流感病毒污染，另外，當局還檢測了另外兩個零售樣本，其中一個樣本也對禽流感檢測呈陽性。

禽流感可以影響人類和其他動物，包括貓和狗，自2024年以來，全國至少有70人確診感染H5N1病毒，並且有一人染病死亡。

美國獸醫協會報告稱，自2024年至今，已有數十隻貓包括家貓和野貓感染了H5N1病毒，目前認為貓傳播禽流感給人的風險較低，但是人在處理含有病毒的生食時，仍可能會感染到H5N1。

至於貓隻感染禽流感後的症狀包括食慾不振、沒精神和發燒，並可以迅速發展至神經系統症狀，例如震顫，鼻和眼睛流出分泌物，嚴重抑鬱和咳嗽等呼吸道症狀。

RAWR公司方面作出回應指，FDA未有及時提供有關調查的信息，並指當局沒有足夠的證據證明，涉事的貓因H5N1病毒而死亡，並強調公司在幾週前，已經在FDA發佈警告之前，移除了FDA提到的批次，並且完全遵守FDA減少H5N1病毒風險的要求。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。