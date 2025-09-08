【灣區新聞】聖荷西市府清除Columbus公園無家者營地已取得成效（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

聖荷西市府兩個星期前開始清除Columbus公園，市內最大的無家可歸者營地，至今已經取得一些成效，本台攝影記者週五走訪現場，清除工作沒有停歇，但要恢復公園原貌，也還有許多未完成的工作。

本台攝影記者週五走訪Columbus公園現場，探查該市清除無家可歸者營地的進展。

市長馬漢表示，在清除這個灣區其中一個最大的無家可歸者營地之前，這裡住有370人，有的住在帳篷中，有的住在露營車上，公園內，例如籃球場的設施，完全沒有被公眾使用。

現場有執法人員駐守，確保清除營地的工作人員的安全，到處可見還是遍地垃圾。

在清除行動展開兩星期後，市府公佈最新一輪數據，已經有65%的無家可歸人士離開公園，其中有128人搬進庇護設施，從公園移除的垃圾，已經超過23.8萬磅。

至於一些無家可歸人士用來睡覺的車輛，有72戶參與了市府向他們購買露營車的計劃，而公園至今已經移除78輛車子。

可以觀察到的是，在Columbus公園生活的人當中，有許多是在這裡住了一段時間，累積的個人物品也需要時間清理，加上一些住戶沒有要立即搬離的意願，相信還原公園的工作，也還需要更多的時間。

