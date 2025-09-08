【灣區新聞】舊金山華埠有過百年歷史的三和餐館 由新合夥人接手重新開業（視頻）

【KTSF 李嘉怡報導】

舊金山（三藩市）華埠有過百年歷史的三和餐館（Sam Wo），今年年初因前東主退休而結業，現時由本地新的合夥人接手，週五重新開業。

位於Clay街713號的三和粥粉面餐館易手後，週五正式開幕試業，早上11點剛開門，顧客已經陸續坐滿，其中有華裔顧客從東灣Alameda縣過來品嚐舊時的味道。

三和餐館1908年開業，至今已經有116年前歷史，這家百年老字號，原本在Washington街，2012年因為衛生條例問題而關閉，3年後在Clay街這裡重新開張。

今年1月，三和餐館前東主兼主廚何繼彤宣布退休後，餐館再度停業，標記著一個時代的結束。

直到9月，三和餐館最大股東李德志（Steven Lee），與兩名在灣區經營中餐館的東主達成協議，繼續合夥經營三和餐館，延續百年歷史。

新合夥人之一是在華埠經營兩間中餐館「廚藝」和「喜點」的夫妻檔Ming & Jin，他們決定接手三和餐館前，也考慮過經營成本，分析過盈虧，最終還是決定入股三和。

三和餐館合夥人Ming & Jin說：「當老師傅何師傅退休後，之後三和經營了一段時間不是太理想，就這樣放棄非常可惜，我們在美國長大，吃過何師傅的餐，有歷史意義的地方就此結業實在太過可惜，所以希望盡我們的能力，加上我們做這一行，因此想繼續經營三和，讓華埠更多人來消費。」

重新開業後的三和，將延續百年留存下來的菜單，其中，叉燒卷粉依然是三和招牌，新的三和亦加入新元素，在舊菜單上增加港式點心，包括蝦餃和燒賣。

三和餐館合夥人Ming & Jin說：「加了一些頭台蒸點，菜單90%還是何師傅他們一百年流傳下來的，肯定要保持以前的味道。」

三和的新任廚師劉先生，從事餐飲業廚師三十年。

劉先生說：「難得有三和這個老字號，我們會將自己的特製及強項發揮，做好三和餐館。」

雖然何繼彤已經退休，但三和餐館重開前，他亦將食譜交給主廚，以及擔起培訓新廚師的責任，確保這個百年老字號繼續在華埠傳承。

