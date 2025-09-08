【灣區新聞】北加州20多間Kaiser醫院超過1,300名員工週一罷工一天

【KTSF 朱慧琪報導】

北加州20多間醫院超過1,300名Kaiser Permanente員工，將於星期一罷工一天，抗議人員配備不足和其他合約問題。

根據加州護士聯合會、醫療保健專業人員聯盟（UNAC/UHCP）表示，計劃於9月8日星期一早上7時開始進行為期24小時的罷工，北加州20間Kaiser Permanente的員工，超過1,300人會參與，包括Sacramento、Fresno和整個灣區的600名註冊助產士和註冊麻醉護士，並在當日早上7時至晚上7時，在兩個地點，分別是奧克蘭（屋崙）和Roseville的Kaiser醫療中心外抗議。

目前工會正在與醫院就薪酬福利進行合約談判，如果成功，這將是麻醉護士和護理助產士，分別自2023年及2024年加入工會以來，獲得的第一份工會合同。

有來自舊金山（三藩市）Kaiser醫療中心的註冊麻醉護士表示，由於麻醉護士人手不足，所以手術室曾經空著，直接影響了患者獲得醫治的機會。

Kaiser方面發聲明回應指，鑑於原定於9月將進行談判，今次的罷工令人失望，但將繼續談判，達成對員工有利的協議，令Kaiser繼續為病人提供高質素，而且可負擔的護理服務。

