【國際新聞】石破茂辭任自民黨總裁 稱為選舉失利負責、避免黨內分裂

日本首相石破茂宣布辭任自民黨總裁，稱由於與美國的貿易談判已達到一定階段，現在是時候退下來，但自民黨已失去國會兩院控制權，新總裁未必能夠順利接任首相。

石破茂在官邸召開記者會，宣布辭任自民黨總裁，提到自民黨原定周一決定是否提早舉行總裁選舉，自己現時宣布不再連任，可避免黨內分裂，同時為自民黨早前選舉失利負責。

石破茂說：「選舉結果的責任在於作為黨總裁的我，我是曾這樣說過，至於與美國的關稅措施談判已來到一定階段，現時正是時機，考慮到這一點，我決定讓路給後輩。」石破茂表示對於在政治獻金等問題上，無法消除民眾的疑慮是他最大遺憾，在選出新總裁前，會繼續履行對國民的責任。

民望一直低迷的石破茂去年10月出任首相的幾日後，隨即宣布解散眾議院，提前大選，但與盟友公明黨未能取得過半議席。

今年7月參議院選舉同樣慘敗收場，為自民黨創黨70年以來首次同時失去兩院控制權，石破茂曾以正面臨與美國關稅談判等問題為由，表明要留任，自民黨原定計劃在周一決定是否選出新總裁，形同向他逼宮。

競逐人選可能包括前經濟安全保障擔當相高市早苗，64歲的她曾與石破茂雙雙躋身去年總裁選舉次輪投票，但最後被對手反勝。

去年同樣參選的農林水產大臣小泉進次郎未有如高市早苗般，在落選後離開政府，並臨危受命全力降低米價，成功贏取民心。至於另一有力人選，內閣官房長官林芳正則曾出任防相和外相等多個職位，內閣經驗豐富。

不過自民黨現時失去參眾兩院控制權，新總裁未必在國會取得足夠支持接任首相，石破茂去年11月便因無法達到過半門檻，需與在野立憲民主黨黨魁野田佳彥進行次輪決選。

