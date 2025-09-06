影評：《厲陰宅：最終聖事》夫妻檔的最後一次驅魔

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

根據真人事蹟改變，美國一對研究惡魔學的夫婦。他們進行的最後一次驅魔工作。

1986年賓州的一個城市，一個八口家庭在購買一面古董鏡子之後，詭異事件開始發生。媒體對鬧鬼的這間屋子大篇報導，因為健康問題已經退休、研究惡魔學的Warren 夫婦，他們的女兒Judy，親自到這個賓州家庭了解情況。後來也把有豐富驅魔經驗的父母，帶來幫助這個家庭。

但是Warren 夫婦和女兒的介入，也不是巧合。因為在二十多年前，Warren 太太Lorraine 在驅魔工作中受傷。女嬰死產。但後來奇蹟般有生命跡象。Judy 在長大期間，也發現自己有和母親一樣，可以感覺超自然能量的能力。

回到1986年。Warren 夫婦發現，在賓州摧殘八口家庭的惡魔，和二十多年前的是同一個惡魔。

這是《The Conjuring 招魂》系列電影中的第四部。而這個系列以外，也還有從《招魂》故事擴大的電影世界系列電影。這已經成為好萊塢歷來票房最高的恐怖系列電影之一。主要的因素，是因為這些故事主要是根據真實的驅魔事件改編，觀眾自然會好奇。另外突出的，還有劇本創作中，會突顯鬧鬼事件如何影響那些看似在我們身邊親友的家庭，容易牽動觀眾心弦。而尤其重要的，是飾演驅魔夫婦的Vera Farmiga 和Patrick Wilson，在詮釋這對傳奇人物的時候，令觀眾感覺他們的真實、夫妻之間的深厚感情。合手對抗惡魔的同時，要幫助受害人的愛心。這也是電影最成功之處。

《厲陰宅：最終聖事 The Conjuring: Last Rites》帶觀眾對驅魔夫婦的一生，有更多的了解。滿分五分中得四分，值得強力推薦。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁：https://www.theconjuringmovie.com/

“The Conjuring: Last Rites” Review: Possibly our last time with the Warrens

“Screening Room” reviews “The Conjuring: Last Rites”

Rating: 4 out of 5 stars

Now in theatres

