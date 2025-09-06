【工商新聞】贝恩资本旗下中国数据中心业务获多方竞购 估值达300亿元

贝恩资本旗下中国数据中心业务获多方竞购 估值达300亿元

据多家媒体报道，贝恩资本旗下秦淮数据集团拥有的中国数据中心业务近日引发中国企业竞标热潮。知情人士透露，该交易估值可能达到约300亿元人民币（合42亿美元），目前竞购程序仍在推进中，最终结果尚未确定。

据悉，近期提交具有约束力投标的企业包括中国诚通控股集团有限公司和无锡国联集团有限公司、北京首创集团有限公司、上海仪电集团有限公司等多家实力雄厚的国有企业。此外，民营机构润泽数据、游族网络也参与了竞标。目前报价最高的为无锡国联，报价人民币303亿。

秦淮数据成立于2015年，凭借在北京、长三角和粤港澳大湾区的深度布局，以及在印度和马来西亚的国际拓展，已发展成为区域数据中心行业的龙头企业。该公司在中国及亚太地区数字基础设施领域占据重要地位。

此次交易引发市场高度关注的原因在于其涉及国家数据安全的核心基建要素。据了解，由于数据中心业务关乎国家数据安全和产业发展，相关部委认为由国资中标将更容易获得政策支持，并通过相关审查和核准程序。

有分析人士指出，此次竞标活动不仅反映了中国市场对数据中心资产的高度重视，也体现了在数字经济发展和国家安全双重考量下，关键数字基础设施的战略价值正在不断提升。

目前，相关事项仍在讨论和推进中，尚未作出最终决定。