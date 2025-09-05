【全國新聞】特朗普計劃簽令恢復戰爭部稱呼

【有線新聞】

美國傳媒報道總統特朗普計劃稍後簽令，推動國防部更改官方名稱，恢復二戰後棄用的戰爭部舊稱，但正式改名仍要留待國會批准。

美國傳媒引述白宮官員指特朗普計劃簽署行政命令，把國防部改稱為「戰爭部」，目的是向敵人展示美軍作戰的決心，捍衛國家利益，不過改名要經過國會審議，因此獲國會通過前，「戰爭部」的稱銜會當作國防部的次要名稱。

命令將授權部門官方信函和公共通訊中使用「戰爭部」這個名稱，亦會以「戰爭部長」稱呼防長海格塞斯，並會指示海格塞斯循行政和立法途徑爭取永久改名為「戰爭部」。

特朗普展開第二任期，一直推動改名，他上月在白宮暗示即將實行計劃，形容稱為「戰爭部」更合適，強調美國要兼備攻防能力，相信國會會同意改名，「我們贏了一戰及二戰，當時名叫戰爭部，對我來說，事實就是這樣，國防是其中一部分，但我相信我們即將改變。」傳媒估計改名可能要耗資數以十億美元，包括更換本地及海外軍事機構的徽章及牌匾等。

美國1789年成立戰爭部，監督海軍、陸軍及空軍部的工作，直至1947年杜魯門政府簽署國家安全法案，將海陸空軍隊組成的三個部門合併，全部隸屬於新成立的國家軍事機構，1949年再改稱為國防部。有歷史學家相信當時改稱國防部，表明美國避免再爆發戰事的理念。

