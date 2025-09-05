【全國新聞】特朗普簽行政命令將國防部改名為「戰爭部」

【KTSF 黃侯彬報導】

特朗普總統週五簽署一項行政命令，要秉承美國的傳統，將國防部重新改名為「戰爭部」，國防部長改稱為「戰爭部長」，以便投射美國在全球的軍事強勢。

特朗普說：「我們贏了一戰，也贏了二戰，在那之前和期間，我們都贏了，後來我們搞「覺醒」，把它改名為「國防部」，我們會改名為「戰爭部」。」

特朗普認為，比照當前世界形勢，「戰爭部」這個名稱更為適合，而美國有世上最強大的軍力，最好的軍備、最強的軍備製造商，無人能同美國爭鋒，而美國的愛國者導彈防禦系統，以至一切的軍備物資武器都是最好的。

他說，每次戰爭，美國本來都可以快速取勝，如果不能打勝仗，他認為那是因為走了「政治正確」的道路，而那條路對美國而言並不是正確道路，所以改名「戰爭部」，是要向世界發出一個信息。

在場有記者問他，既然他在世界各地推動和平，卻又將國防部改名為戰爭部，這個如何能講得通，特朗普的答案是以力謀和。

特朗普說：「我認為我獲得和平，乃因我們實在強大，若我們不強大，我提及的那七個協議，涉及那七個戰爭，就不會成事，而能成事是有兩個原因：貿易與力量，就這兩個原因，當中力量可能比貿易更重要。」

對於國防部改名，國會是否同意，特朗普就表示目前不確定，最後他重申這次國防部改名事關重大．

特朗普說：「這是很重要的改變，因為這是一種態度，而我們知道如何取勝，我們在勝利，並會有前所未見的勝利，否則何來那些在全國各地開始興建的工廠？你會見到前所未料的事情在美國發生，我們有17萬億美元的投資來美，我可沒做什麼，還遠呢？」

回顧歷史，美國在1789年根據憲法成立新政府，喬治-華盛頓成為第一任總統，第一屆國會成立起草《權利法案》，也成立司法系統、財政系統，以及各個聯邦政府部門，戰爭部就是其中之一，到二戰後在1949年，才正式改名為國防部。

