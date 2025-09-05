【灣區新聞】舊金山租屋市場火熱 平均只需二十天就找到租客（視頻）

【KTSF 蕭永耀報導】

舊金山（三藩市）的租屋市場火熱，根據最新數據，本地租盤平均只需二十天就找到租客，是全美主要城市中最快的。

隨着人工智能行業帶動就業熱潮，舊金山的租屋需求急增。

根據 Apartment List的統計，8月本地出租物業的「掛牌至出租日數」，中位數為20天，比2024年初快了一倍，創下自2019年以來的新高。

相比之下，其他西岸大城市的租金趨勢相對平穩，例如洛杉磯與波特蘭租金基本持平，疫情期間興建大量多戶住宅的德州奧斯汀租金按年下跌超過6%，出租速度也放緩，平均需時近40天才找到租客。

但在舊金山，隨着科企回歸，信心回升，租金同步上漲。

截至8月，市內一房單位的租金中位數約3,040元，比去年同期的2,750元上升12%，漲幅居全國之首。

分析指出，市內多年來新建多戶住宅不多，供應有限，市場需求強勁，令業主缺乏動力減價或提供優惠，租客的議價空間與格價時間都大幅縮減。

雖然目前租金仍未回到疫情前的最高位，但隨着入住速度加快、需求不斷推高，舊金山的租屋市場已經再度成為全美最炙手可熱的租屋地區之一。

