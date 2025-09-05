【全國新聞】美國公民及移民服務局計劃組建警察部隊 專門打擊欺詐性移民申請（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

美國公民及移民服務局（USCIS）據報計劃組建一支警察部隊，專門打擊欺詐性移民申請。

據Newsweek報導，儘管移民局歷來被禁止參與移民執法工作，以幫助移民更安心地提交個人資訊，但移民局週四發布新聞稿表示，該機構計劃組建一個警察部隊，培訓數百名聯邦執法人員，識別移民申請中的欺詐行為，而且這些警員將有權攜帶槍械，逮捕涉嫌欺詐的移民申請人，或協助提交申請的移民律師。

移民局局長Joe Edlow告訴《華爾街日報》，新組成的警察隊伍最初將有大約200名特工，這支隊伍將在未來幾個月內完成招募和培訓，然後加入全國移民執法的警員隊伍中。

但移民局局長不認為這個舉措會嚇退移民申請人，但預計將會對欺詐性的移民申請產生威懾效應。

根據移民局的新聞稿，移民局長有權下令啟動快速遣返程序，並有權指示調查移民局管轄範圍內的民事和刑事移民違法行為，這將能讓移民局得以更有效地處理涉及試圖實施移民詐欺的人員的積壓案件，採取適當的法律行動，並將他們驅逐出境。

該規則將於自發布日起30天後生效。

移民局最近發布的更新，也擴大了移民官員在評估申請人時需要考慮的因素，其中包括審查申請人的社群媒體賬戶，以尋找可能被視為敵視美國價值觀的內容，以及更新政策手冊，來懲罰「反美」行為。

