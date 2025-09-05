【全國新聞】移民局人員突擊搜查喬州Hyundai電池廠地盤 拘475人

【KTSF 張麗月報導】

聯邦移民執法人員在喬治亞州突擊搜查南韓現代汽車公司（Hyundai）的電池廠施工地盤，拘捕了大約475人，當中絕大部份是韓國人，南韓政府對事件表示關注。

國土安全部屬下的執法部門人員，今次針對位於喬治亞州的Ellabell鎮，南韓現代汽車屬下一間同LG能源合夥的公司正在施工的電動車電池廠地盤，為電動車生產電池。

在行動中拘留了大約475人，國土安全部負責調查工作的首席特工表示，部份在地盤工作而被扣押的人，是替電池生產商工作，其餘的就由承包商聘用，他們大部份來自南韓，很多是「無證人士」。

當局透露，這次行動涉及調查「非法僱傭及其他嚴重的聯邦罪行」，當局要確保該處所有的人員符合勞工與移民法規。

國土安全部發言人Steven Schrank說：「有一個承包商和分包商的網絡，所以這些地盤員工替不同公司工作，不僅是母公司，而是牽涉分包商，我們揭開整個網絡。」

在地盤施工的廠房發言人表示，現代汽車公司的電動車工廠的工作並未受到干擾，現代汽車公司週五發聲明說，正在了解當局今次執法行動的細節，但強調在今次被捕的人之中，沒有一個是直接由現代汽車公司聘用。

現代汽車在喬治亞州的車廠耗資76億元，是當地歷來規模最大的工廠之一，一年前開始投產，目前僱用約1400名員工，而週五被當局突擊搜查的是在附近的HL-GA電池廠施工地盤。

現代汽車在8月時公佈在美國的投資，到2028年會增加到260億美元。

南韓外交部對這宗事件表示關注，強調在美國投資的南韓公司，其經濟活動，以及韓國公民的權利，不能遭到不公平的侵犯。

另外有媒體報導，現代汽車曾經在幾年前，位於阿拉巴馬州的子公司，以及喬治亞州的供應商，被發現僱用未成年的勞工，當中大多數人來自中美洲的移民家庭，他們在工廠內從事高壓的危險工作。

事件曝光之後，聯邦勞工部就展開調查，現代汽車當時也承諾，對其供應鏈作出更嚴格的審查。

