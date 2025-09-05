【全國新聞】司法部對聯儲局理事Lisa Cook涉嫌按揭欺詐展開調查

【KTSF 張麗月報導】

聯邦司法部已經發出傳票，對聯儲局理事Lisa Cook涉嫌按揭欺詐的行為展開調查。

司法部對Cook的調查，主要集中於Cook在2021年未加入聯儲局工作之前，購買兩個物業申請房貸時，對物業的用途作出虛假陳述。

她聲稱，這兩個物業是「主要自住居所」，但其實她後來將其中一個物業出租，通常如果是「主要自住居所」，可以獲得較為有利的貸款條件，譬如支付按揭首期將會較為寬鬆，以及按揭利率將會j較低。

今次是聯邦房屋金融局局長向司法部提出刑事轉介，而引發這項調查

Cook的律師指，特朗普開除Cook是違法，因為總統要有充足理由才可以解僱聯儲局理事，通常這些解職的理由包括工作欠缺效率、疏忽職守等瀆職行為。

Cook的律師堅決否認任何不當行為，又說這些指控是出於政治動機，以損害聯儲局的獨立性。

司法部週四表示，總統特朗普基於特別原因，有權解僱Cook，而特朗普的決定不用經過司法審查。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。