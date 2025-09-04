【灣區新聞】舊金山華埠舉辦安全夜活動 向市民提供安全資訊（視頻）

【KTSF 李嘉怡報導】

舊金山（三藩市）華埠週三舉辦安全夜活動，給市民到現場了解有關安全的資訊，加強與警局的溝通。

週三是第11屆華埠安全夜（Chinatown Night Out），在華埠花園角舉辦，目的是加強警民溝通，以及教育民眾在日常生活中如何關注安全。

市長羅偉（Daniel Lurie）繼續強調，治安是首要關注重點，雖然市府數據顯示，舊金山的犯罪率下降大約三成，他表示仍然未足夠。

羅偉說：「我們必須為警局配備充足的警員，以及發明新技術例如使用無人機，保障華埠、亞太裔社區，以及所有舊金山民眾的安全。」

有市民認為，最近治安有所好轉，但也有商戶反映，擔心晚間的治安以及塗鴉問題。

舊金山華埠商戶聯會會長邵旗謙說：「舊金山華埠夜晚的治安是最大問題，可能是警力問題，夜晚也收到很多商戶投訴，關於夜晚的塗鴉、破壞以及入店，相比以前是少了，但很多人感覺夜晚的治安，未能恢復平靜。」

舊金山市民梁康妮說：「最緊要加強多些警力，不單是華埠，其他的區也需要。」

中央警局分局局長Christopher Del Gandio表示，中央警局正在增加夜間巡警，尤其是在華埠。

Del Gandio說：「我們會確保民眾在夜間睡覺時的安全，我們會增加夜間巡邏，你會見到街上有更多的警員。」

今次華埠安全夜是由舊金山警局，以及華埠社區組織聯合舉辦，多個政府機構、社區組織擺設攤位與民眾溝通，以及解答問題，中華總商會和CYC社區青年中心亦提供免費餐盒給民眾。

