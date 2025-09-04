【灣區新聞】舊金山漁人碼頭將建新廣場 望吸引人流觀光消費（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）漁人碼頭將會興建一個新的廣場，市府週三公佈未來的景象。

位於Jefferson夾Taylor街，有80年歷史的Alioto’s餐館在2020年疫情時結業，之後一直找不到買家接手。

疫情後，漁人碼頭也出現不少空置的店鋪，舊金山市長羅偉週三公佈改善漁人碼頭計劃，Fisherman’s Wharf Forward的最新進展，市府將會清拆Alioto’s餐館，然後在這裡興建一個廣場，裡面的設施包括關於漁人碼頭的標誌和藝術品，波浪形的座位，面對海灣的座位，讓小商業擺檔的空間，以及串聯的燈飾。

除了建造新的廣場，希望吸引更多市民和遊客到漁人碼頭觀光消費，管理碼頭的舊金山港務局也有長遠計劃，包括加固海堤應對氣候變化導致的海洋水位上升，以及展開樓宇防震加固工程。

市府也會在碼頭增設方便漁夫的設施，例如冷凍設備。

位於Taylor街的新廣場計劃明年夏季啟用。

