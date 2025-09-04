【灣區新聞】司法部要求舊金山選務處交出選民資料 市府律師辦公室拒絕（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

聯邦司法部在7月向舊金山選務處致函要求選務處交出選民資料，舊金山市府律師辦公室週五回函表示，拒絕交出選民的敏感資料。

舊金山市府律師辦公室，是在聯邦司法部給予的期限之前，在8月29日發函回應，信中指出，聯邦部門要求選務處交出的資料中涉及敏感資料，其中包括登記當選民，但卻沒有符合選民資格的人，他們的的社安號碼、投票記錄、出生日期和駕照號碼。

信中也指出，選務處可以提供一些資料，但聯邦司法部必須同意保密，但是加州法例也不允許選務處交出例如選民登記號碼、語言選項和登記人的簽名。

市府律師辦公室在回答本台詢問時指出，一些選民資料是公開的，例如姓名和投票記錄，但並不包括投票選擇、登記的日期、登記處的地址、選區，而社安號碼、出生日期和地址都不屬於公開資料。

至於一些民眾可能會問，舊金山允許非公民，在一些例如校區選舉中投票，市府律師辦公室表示，這記錄和一般的選民資料是分開的，並不在聯邦司法部可以查問的範圍中。

至於那些因為不符合公民條件，而選民登記被拒絕的個別情況，則可以是涉及雙重國籍的人士，選擇放棄美國公民的人導致，但是這屬於極少數，並不是一些人可能懷疑的無證移民登記投票的情況。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。