【灣區新聞】聖塔克拉拉警方執勤時開槍擊斃持刀傷人嫌犯（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

聖塔克拉拉警方表示，週三清晨在接報執勤時，開槍擊斃了一名持刀傷人的嫌犯。

案發於Eisenhower Drive 1800號街區的一處住宅，警員到達現場後，遇到了嫌犯並向他開槍，嫌犯被送往醫院後宣布死亡，涉案的警員沒有受傷，死者及警員姓名尚未公佈。

而被刺傷的受害者也已經送往醫院，目前尚未清楚傷勢。

警方仍在調查案件，未有公佈案件其它細節，但表示會在週四下午提供最新消息。

而聖荷西警方週三稱，上週日凌晨，該市發​​生了一起車禍肇事逃逸事故，一名坐輪椅的男子被撞身亡。

案發於Hayes Avenue夾Lily Ann Way附近的人行道邊，據稱一輛銀色奔馳轎車撞到了一名坐輪椅的男子，然後又撞上了鐵柵欄。

坐輪椅的男子在送院後宣布死亡，他的名字尚未公佈。

肇事嫌犯在事發後逃逸，但警方很快就在附近的一處住所找到了他，他的姓名也尚未公佈，目前已因涉嫌犯上多項罪名被關進聖塔克拉拉縣監獄，包括重罪肇事逃逸和過失殺人罪。

而在舊金山（三藩市）週三凌晨3時半左右，一名男性受害者在舊金山田德隆區中槍身亡。

案發於Market街以北的McAllister街和Jones街附近，警方趕到現場後，發現受害者有一處明顯槍傷，他被送往醫院後，因傷勢過重不治，他的姓名尚未公佈。

目前警方未有逮捕任何嫌疑人，任何知曉本案信息的人士，請與警方聯繫。

同樣在舊金山，地區檢察官辦公室週二表示，兩名舊金山男子因2023年8月在灣景區駕車槍擊事件被控謀殺。

這兩人分別為22歲的Teangelo Harrison，和28歲的Tommy Thomson，他們被指於2023年8月，在Keith街1900號街區攜帶一支槍和兩個彈匣，驅車追趕一名騎著越野摩托車的受害者。

據稱Harrison從車前窗探出身子，並開槍打死了嫌疑人，導致其撞車。

檢察官稱，受害者最初在槍擊事件中倖存下來，並接受了多次手術，最終於同年10月因傷勢過重而去世，警方在上星期四拘捕疑犯。

地區檢察官辦公室稱，他們擁有監視器錄影，兩名嫌犯均被指控犯有一項謀殺罪、駕車槍擊罪等罪行。

而在東灣，Emeryville警方表示，星期二清晨不到4點時，在San Pablo Avenue 3800號街區的警員，被一名大量出血的男子截停，該男子隨後被送往醫院。

警探正在調查這起他們稱之為惡性攻擊的案件，目前尚未公佈更多資訊。

任何知道此案訊息的人士，請與Emeryville警方聯繫。

