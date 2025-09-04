【灣區新聞】舊金山因疫情與市中心環境影響近年大型會議受挫 今年開始回溫（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山（三藩市）舉辦大型會議的商業活動過去幾年受到疫情和市中心環境的衝擊，今年出現回彈，但旅遊業人士對未來幾年的復甦仍持有疑慮。

根據舊金山商業時報的報導，舊金山旅遊局SF Travel用房間晚數為衡量標準，預計今年在市內舉辦的34場大型會議，會有656,509個房間晚數，和去年低於40萬房間晚數相比，有64%的增幅。

明年已經確定舊金山會有30場大型會議，旅遊局估計房間晚數可以達到65萬，這比今年的數字稍微下降，但這只是大型會議的數字，還不包括NFL的超級盃和世界盃足球賽事。

舊金山旅遊局在上星期舉行的「遊客效應高峰會」中宣布這些數字，旅遊局代表也表示，過去5年比較難對外推廣舊金山，有些大型會議從舊金山遷移到拉斯維加斯舉行，但是現在可以看到轉變，其中的因素包括人們對街道狀況的感覺有改變、本地商界接受市長羅偉等。

Moscone會議中心的附近業者認為，今年的情況和去年相比大有改善。

咖啡店經理Moshtok Amri說：「和去年相比，今年的業績好很多，大約有25%到50%的增幅。」

餐館經理Henry Lopez說：「市中心大致上清潔很多，市府在一些比較簡陋的社區，改善工作做得很好，現在也有更多人流，和過去幾年相比也有較多的遊客。」

目前已經陸續看到大型公司宣布在舊金山舉行他們的年度大會，例如Salesforce的Dreamforce、RSA網路保安會議、微軟的Ignite大會、信用卡公司Visa甚至宣布，他們的論壇大會會在舊金山舉行至2030年。

連剛上市的雲端科技公司Figma也宣布明年會在這裡舉行，他們的用戶年度大會Config。

報導指，特朗普政府的政策，對國際旅客來訪造成傷害，商務旅遊正在緩慢的復甦中，所以目前大型會議推動旅遊業尤其重要。

