【全國新聞】法官下令撤銷特朗普政府凍結哈佛大學研究經費的裁決

【KTSF 朱慧琪報導】

一名波士頓聯邦地方法官週三下令撤銷特朗普政府凍結哈佛大學逾26億元研究經費的裁決。

波士頓聯邦地方法官Allison Burroughs，週三下令推翻特朗普政府對哈佛大學凍結超過26億美元研究經費的決定。

法官指，凍結資金屬於非法報復，理由是哈佛拒絕了白宮修改治理與政策的要求。

這項裁決視為哈佛大學與特朗普政府鬥爭中取得重大勝利，早前，特朗普政府也曾試圖不僅阻止哈佛大學接收外國學生，並威脅要取消免稅資格，政府將凍結資金，與校園拖延處理反猶太主義問題掛鉤。

但法官指出，聯邦研究經費與此事沒有關聯，並批評這是「以反猶太主義為掩護，對美國頂尖大學發動有針對性、出於意識形態的攻擊」。

這項裁決推翻了特朗普政府一系列資金凍結措施，若裁決落實，哈佛龐大的科研運作，及數百個失去聯邦資助的項目將可恢復。

