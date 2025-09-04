【全國新聞】佛州衛生部長宣佈計劃取消強制疫苗令 包括學童的疫苗接種令

【KTSF 張擎鳳報導】

佛羅里達州衛生部長宣佈，計劃在全州範圍內取消強制疫苗令，包括學童的疫苗接種令。

佛羅里達州衛生部長Joseph A. Ladapo說：「佛羅里達州衛生部將與州長合作，努力終止佛州法律中所有強制接種疫苗的命令，終止所有。」

Ladapo表示，目前接種疫苗的條例，嚴重違反個人按照自己的意願做醫療決定的權力，因此州政府計劃成為全美第一個取消強制疫苗接種令的州份。

但賓夕凡尼亞州立大學生物教授，以及傳染病動力學中心主任Matt Ferrari表示，疫苗是保護大衆和學齡兒童的基石。

Ferrari說：「很多傳染病都可以非常危險，例如麻疹，大部份人可能出現輕微病症，但每二十個兒童之中，就有一人要住院留醫，每一百個孩子中，就有一個會出現神經系統疾病，例如癲癇發作，每一千個孩子中可能會有一個死亡。」

Ferrari認為，接種疫苗非常重要，之前美國就是靠疫苗令國内的麻疹病毒滅絕。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。