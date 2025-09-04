【加州新聞】華人營地被山火燒毀前 與華人相關的建築物已所剩無幾

【KTSF 李嘉怡報導】

加州Tuolumne縣的歷史古蹟華人營地（Chinese Camp），據說1849年由一群僱用華人礦工的英國人建立，在星期二受到山火破壞，有歷史學家指出，火災發生前，這座歷史小鎮關於華人的建築物，其實已經所剩無幾。

19世紀50年代初，這個華人營地曾經是加州華人礦業公司的總部，在山丘和平地上挖掘出大量的金礦。

根據加州州立公園的資料，加州第一場華人堂口打鬥（Chinese tong war）就發生在華人營地附近，華人歷史學會歷史學家補充說，當時華人營地有多個華人辦的會館，而會館之間亦發生過摩擦，但如今的華人營地並無留下象徵著華人的標記或建築物。

華人歷史學會董事兼歷史學家李楦頤說：「但這座鎮上幾乎什麼都沒剩下，所有華人建築早已蕩然無存，到1900年華人基本上全部遷走，小鎮原貌所剩無幾，原來的郵局還在，教堂也還在，但那裡已經沒有華人建築。」

歷史留下的具有華人特色的是一座於1854年用紅色磚頭建成的郵局，網上資料顯示，於1855年建立並於1949年被復修的St.Francis Xavier天主教堂，火災前仍有大約100人居住，如今唯一留下的與華人有關的，可能只有華人營地這個名稱。

李楦頤也指出，原本的華人營地並非在這裡。

李楦頤說：「他們原本在另一個名叫Salvador的地方設立華人營地，但白人把他們趕了出去，最後他們來到這裡設立，曾經一度有大約5千名華人，但一直不能確定具體人數。」

維基百科資料顯示，2020年人口普查時，該地區的人口只有90人。

作為歷史學家的李楦頤從今次的火災也得到啟示，他表示，必須在這些珍貴的歷史消失之前記錄下來。

李楦頤說：「使用光達掃描這些歷史遺跡，現在對我們來說很重要，如果發生火災，至少我們有歷史記錄，讓大家知道這些歷史建築的原貌和規模，但我們需要召集志願者並培訓他們。」

