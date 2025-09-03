【全國新聞】終止豁免徵收關稅  多國停寄低於800元小包裹來美（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

在美國新關稅下，多個國家暫停寄送郵包到美國，這些國家的商店，也被迫取消美國的訂貨。

8月29日之前，在一個有近一百年歷史，名為「de minimis」的政策下，所有進口到美國的「低價值」貨品，要是價值不超過800美元，一概不需要交關稅。

白宮表示，去年有13.6億的包裹，總值646億受惠於這個政策，而免稅進口美國。

特朗普政府聲稱，為了要遏制毒品走私、盜版活動和仿製品的進口，同時也為了增加稅收，決定不再讓低價值包裹免稅進口。

從8月29號起，也就是從8月30號開始，所有國家的進口貨品都必須交稅，而中國和香港的包裹，更是從5月起不再獲得豁免關稅。

由於世界上許多國家都沒有一個機制，可以為美國政府預先徵收關稅，有些國家的郵政局乾脆暫停郵寄包裹到美國的服務，當中包括：亞洲的印度、日本、新加坡、南韓、台灣和泰國，其他國家包括：澳洲、奧地利、比利時、捷克、丹麥、法國、德國、意大利、紐西蘭、挪威、俄羅斯、瑞典、瑞士、西班牙和英國。

墨西哥也宣布暫停送包裹進美國，但上述的名單中，也有一些國家的郵政局同意繼續寄送價值在100或150美元以下的禮品郵包。

許多網上賣貨的公司直接取消顧客的訂貨，沒有受影響的是信件、文件和800元以下的禮品。

目前受影響的，除了是要從外國買東西的民眾之外，還有一些需要從外國買低價值產品的小型企業，他們受到的衝擊最顯著。

經濟觀察人士表示，在徵稅機制啟動後，進口關稅的成本可能會轉嫁給訂貨人，也就是由消費者來支付。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。