【加州新聞】加州司法部長回應法院裁決 特朗普指如沒國民警衛軍洛杉磯奧運就辦不成

【KTSF 萬若全報導】

加州司法部長Rob Bonta針對這項裁決立即做出回應，特朗普則回應，如果沒有國民警衛軍，洛杉磯奧運就辦不成了。

Bonta說：「這項裁決證實了，總統的權力並非無限，特朗普並非國王。」

Bonta回應聯邦法官Charles Breyer的裁決，Bonta表示，特朗普將軍隊部署到洛杉磯街頭，只不過是政治作秀和恐嚇大眾。

Bonta指出，洛杉磯有強大的警力，警方是為了執法而僱用警員，而且警方也完全有能力呼叫支援，聯邦沒有必要動用軍隊。

Bonta說：「其餘部隊必須僅限於非執法活動，歸根結底，軍隊不是維護社區治安的警察。」

Bonta說，《民兵法》旨在保障公民自由，並防止軍方越權，這種情況可以追溯到建國之前，當時英國國王曾使用軍隊來維護殖民地治安，正如當時和現在所反抗的那樣，這屆政府濫權的模式令人深感不安。

Bonta說：「篡奪地方執法權，並將我們的城市軍事化，正在侵蝕公眾信任，危及公共安全，特朗普已經明確表示，南加州是第一輪，我們親眼目睹，他現在在華盛頓特區的所作所為，現在他對奧克蘭、芝加哥和紐約的威脅。」

州長紐森對Breyer法官這項裁決表示讚賞，他指，特朗普試圖將聯邦軍隊用作他的私人警察部隊是非法的，必須在全國每個法庭上予以製止。

洛杉磯市長Karen Bass也對法院的裁決表示讚賞，並表示這座城市不會分裂也不會屈服。

特朗普週二面對記者提問，再度罵洛杉磯、芝加哥、巴爾蒂摩是人間煉獄。

特朗普說：「芝加哥現在簡直就是人間地獄，巴爾的摩現在也是，洛杉磯部分地區更是糟糕透頂，如果我不派國民警衛隊進駐洛杉磯，我今天就會宣布消息，我會在談論Huntsville時，順便說一句，奧運會不會在洛杉磯舉辦了。」

特朗普政府動用軍隊到洛杉磯的原因，是加州與洛杉磯實施對無證人士的庇護政策，阻止地方政府與警察部門配合聯邦的移民執法。

特朗普2.0加強打擊非法移民，6月時ICE人員在洛杉磯執法，不僅得不到地方政府支持，還遭到移民權益團體的示威抗議，與ICE人員對峙，發生騷亂衝突，警方沒有作為，特朗普政府於是調動加州國民警衛隊，與海軍陸戰隊士兵到洛杉磯協助聯邦移民人員執法，並維持治安。

