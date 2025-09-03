【全國新聞】法官裁定特朗普向洛杉磯派遣國民警衛隊和海軍陸屬違法（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

特朗普總統稍早向洛杉磯派遣國民警衛隊和海軍陸戰隊，協助移民執法與維持治安，引起了訴訟，一名聯邦法官週二裁定，特朗普政府此舉違反了聯邦法律。

舊金山資深聯邦地區法官Charles Breyer，特別引用《民兵法》（Posse Comitatus Act），禁止動用美國軍隊在國內執法。

特朗普6月份下令派遣4000名國民警衛隊，和700名海軍陸戰隊士兵，進駐洛杉磯協助移民執法，和應對隨後的抗議活動與騷亂。

政府聲稱，這些部隊是要保護聯邦人員，但法官認定他們是在參與類似執法的活動，包括控制人群、設置警戒線和封鎖交通。

法官Charles Breyer發布了一項有限的禁令，指出駐加州的部隊，只能保護聯邦財產或工作人員，除非有例外狀況，否則聯邦政府不能部署、命令、指示、訓練、 或使用加州的部隊執行民事的執法任務。

法官的觀點與裁決雖然針對加州的事態，但被認為對全國也發生影響力，而且法官也提出警告，指目前美國正加強一股風氣，讓「全國警察隊伍以總統為首長」。

有媒體分析也指出，法官這項裁決，無疑對特朗普企圖建立「國家警察部隊」是一個重大的打擊，並引發人們憂慮行政部門越權。

目前法官並未要求聯邦政府立即撤軍，他的裁決在9月12日才生效，以便政府有時間提出上訴。

