【全國新聞】特朗普將向芝加哥部署國民警衛軍 州長與地方官員齊反對（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

總統特朗普週二表示，將會向芝加哥部署國民警衛軍，但仍未決定何時執行，伊利諾伊州州長與一眾地方官員齊聲反對。

特朗普週二在白宮對記者表示，將會調派國民警衛軍到芝加哥，但未知何時部署，因為他有義務去保護國家，而這並非政治事件。

特朗普說：「這事不關政治，我有義務去做。」

特朗普又說，在週末的勞工節假期，芝加哥發生的暴力槍擊案，就知道要聯邦介入處理當地的治安。

他又說，芝加哥所在的伊利諾伊州州長、民主黨籍的JB Pritzker，應該向特朗普政府尋求協助，又或者致電給他提出要求。

不過，Pritzker快速回應說，他、芝加哥市長及其他地方官員，已經清楚表明為維護芝加哥的民主，他們拒絕特朗普派遣國民警衛軍到芝加哥。

他們強調，芝加哥並非處於緊急狀態，因此不必聯邦部署士兵在市內，而州長又說，他也不會致電給特朗普，他更指特朗普只不過是「做戲」。

Pritzker說：「我想問一個問題，傳媒也應提出這問題：何時我們國家變得認可總統，在全國電視上堅持某州致電他，央求某事，尤其是我們所不想有的事情，我們真的糊塗了，若然視此為正常。」

芝加哥市長Brandon Johnson在週末簽署行政命令，指示市府各個部門做好準備，抗拒聯邦政府的行動與任務，即使是民事事務，市府都不配合聯邦政府行事。

他週二更抨擊特朗普是全美國最不會照顧那些在芝加哥西面南面，經常要同暴力周旋的家庭。

他說，如果特朗普關注這些家庭，就不會對當地預防暴力的組織削減8億經費，不會削減聯邦菸酒槍械與炸藥局（ATF）將近5億元的撥款，不會派ICE人員到芝加哥，他認為特朗普搞錯邊界概念。

Johnson說：「他搞錯邊界：芝加哥沒有移民危機，我們有的是槍械危機，總統才懶理真正的解決方法。」

有伊利諾伊州的參議員就力挺特朗普政府的行動，認為聯邦在首都華盛頓的治安任務取得成功，現在就連首都市長都不得不認同聯邦作出的努力，而聯邦的行動成功，令芝加哥市長與伊利諾伊州州長都感到不安。

共和黨州參議員Andrew Chesney說：「他們就是相信可接受的是，從這一個難以接受的犯罪程度，到另一個難以接受的犯罪程度，並稱之為勝利。」

有國會共和黨人就形容，聯邦政府的行動就是向「一艘毒品船」發動「致命一擊」。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。