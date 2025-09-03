【灣區新聞】舊金山列治文區奶茶舖發生一級火警 目前只接受外帶訂單（視頻）

【KTSF 李嘉怡報導】

舊金山（三藩市）列治文區一間近15年歷史的奶茶舖，週日發生一級火警，店家表示，正在逐步恢復營業，目前只接受外帶訂單。

發生火警的位置是外列治文區（Outer Richmond）3600號路段街區的一間開業14年的Purple Kow奶茶舖。

舊金山消防局於星期日晚上9點40分左右接到火警報告，大約五分鐘後抵達現場救火。

報案人表示，見到街對面的屋頂冒出濃煙，太平洋煤電公司（PG＆E）和舊金山公車局（Muni）隨後切斷街道上的電源，以及暫停Muni公車行駛。

當局證實，Purple Kow的廚房首先起火，火勢一直蔓延至二樓，消防局公佈的畫面可見，Purple Kow廚房有部份牆壁和屋頂被燒毀。

Purple Kow總經理Cathy Wong週二向本台表示，案發當晚有員工仍在店內，發現廚房的一面牆壁冒出黑色濃煙，起火的牆壁是廚房水槽位置，並無任何煮食而產生的熱量，因為烹飪設施在廚房的另一邊，因此懷疑起火原因可能是與共享同一面牆的另一間餐館有關。

消防局表示，火警接報地址是Purple Kow，當晚並無進入隔鄰餐館調查。

本台記者也聯繫被指有關的餐館，兩名當值的員工表示，火警發生時他們不在現場，並不清楚詳情。

Purple Kow表示無人受傷，但店鋪廚房設備，以及管道嚴重受損，無法正常營業因此暫停供應珍珠和小吃。

Purple Kow於2011年在外列治文區開第一間分店，它的特色飲品是D3焦糖味冰奶茶拌布丁和珍珠。

從週一開始，Purple Kow只接受飲品的外賣單，顧客需要在線上下單，然後到店內領取。

