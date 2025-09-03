【灣區新聞】聖荷西首個提供給無家可歸人士的安全睡覺場所正式開幕（視頻）

【KTSF】

南灣聖荷西市推出首個提供給無家可歸人士的安全睡覺場所，週二正式開幕。

這個安全睡覺場所位於聖荷西市E Taylor街1157號，本台在週二前往查看，但外人禁止入內，設施也有保護措施，避免裡面的人被看到。

這個安全睡覺場所主要因應當局清理哥倫布公園約370名住在房車的居民，為其中的56人提供安置，每人發放一個帳篷，定期垃圾清運、每日三餐、移動淋浴，以及支援服務等，希望幫助無家可歸的居民找到更穩定、更安全的生活環境。

這是灣區首次出現這類的收容所，發想是來自南加州聖地牙哥，該市率先推出安全睡覺場所的倡議，但目前正面臨法律挑戰，當地有居民提起聯邦訴訟，原因是帳篷內部溫度超過華氏100度。

這個安全睡覺場所的倡議，獲得聖荷西市長馬漢大力支持，要將其作為試點並仔細評估，認為只有提供比無人管理的營地更好、更安全的替代方案才能成功。

不過一些倡議人士和本地居民也對收容所的狀況提出批評，表示這些帳篷溫度過熱，不適合居住。

