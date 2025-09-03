【灣區新聞】羅偉提出六項立法 包括准許居民在家外車道泊車（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）市長羅偉上任後提出一系列簡化居民和商業申請許可證的措施，羅偉週二提出最後六項立法，其中包括准許居民在自己家外面的車道（driveway）泊車。

根據舊金山城市規劃條例，居民不可以在自己家門外的車道上停車，本地7號電視台報導過，一對夫婦因此收到過總共1500元的罰款通知。

羅偉週二提出PermitSF，簡化及改革城市規劃條例最後一系列的立法建議，其中首要就是准許居民在家外面的車道停車，但不可以佔據行人道的範圍。

這項立法由第11區市參事陳小炎、第七區市參事梅義嘉，以及第四區市參事殷嘉立共同提出。

另外，羅偉也要求放寬歷史建築物的用途規定，目前市府對列為歷史建築的樓宇用途有嚴格規定，令發展商卻步，羅偉建議放寬限制，吸引發展商善用歷史建築物，避免樓宇失修。

其他建議包括超過一億元或以上的發展項目，減少許可證的申請費用，以及簡化申請加建ADU附屬住宅單位的程序。

除了提出立法，羅偉也推行改善市府服務的措施，例如設立新的程序，方便業主申請安裝太陽能板，以及儲存能源的電池。

小商業方面，顧客座位50人或更少的餐館，如果申請裝修，可以到市府部門櫃檯辦理，即時獲發許可證，節省一個月的等候時間。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。