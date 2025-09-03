【灣區新聞】Muni面對3.22億赤字 預計將削減清潔和維修項目（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山（三藩市）公車局Muni面對3.22億元的赤字，在省錢方案中，預計將削減清潔和維修項目。

根據舊金山紀事報的報導，公車局的財務長Bree Mawhorter向職員和董事發函透露，她已經指示公車局的所有部門，削減預算5%到7%，直到選民決定如何在財政上支柱Muni的營運。

Muni乘客還沒有恢復到疫情前的水平，而聯邦緊急撥款也已經快要耗盡，加州議會正在提出一個區域性的加稅撥款提案給選民表決。

報導指，市長羅偉也計劃提出個別舊金山的提案，但是這兩個項目並不一定保證能夠取得撥款。

即使兩項提案都通過，也要等到2027年才會見到從增稅取得的錢進來，來不及幫助這個7月開始的財政年度3.22億元的赤字，而要是從兩項提案拿到錢的話，舊金山交通局也還面對一億元的赤字。

舊金山交通局對這問題表示，要避免削減巴士服務，因為取消服務或減少車程次數非常不受歡迎。

交通局已經採取的方案是削減500個職位，和增加停車收費，可能會受到影響的是聘請清潔工人和車站維修工人的能力，一些重要的修補工作可能要推遲進行。

舊金山交通局將會在10月和12月舉行特別工作會議，來研究可以減少那些項目來減少開支。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。