【全國新聞】研究指特朗普上任後美國勞動力失去120萬移民

【KTSF 張擎鳳報導】

一份新研究顯示，在特朗普政府的帶領下，國内的勞動力失去了120萬移民，當中包括無證客和合法移民。

《The Mercury News》報導，Pew研究所分析人口普查局的初步數據後，得出一個結論，今年由1月至到7月份，國内流失超過120萬名移民，當中包括無證客，與有合法居留身份的人士。

Pew研究所一名資深研究員表示，全國的勞動力之中，有兩成是移民勞工，當中農業界就有45%的勞工是移民，建築業界的移民勞工比例是3成，而服務業界就有兩成四。

預計ICE的移民執法行動，將對這些行業造成嚴重影響。

德州目前正處於棉花和玉米收成季，而加州就正值番茄收成季，各地都有農場主人擔心，沒有足夠的人力採集農作物，因為很多勞工害怕ICE的執法行動。

同樣的擔憂亦出現在建築行業，以及醫療服務行業，因為有不少員工是無證人士。

