【灣區新聞】Cupertino華裔市議員王瑞光頻繁出國旅行惹關注（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

南灣Cupertino華裔市議員王瑞光（Ray Wang）頻繁出國旅行，並遠程參加市議會的行為引起關注。

據新聞網站聖荷西聚光燈報導，王瑞光今年參加了大約30次會議，但其中有9次是以線上方式出席，他在遠程參加會議時，所處的城市遠至中東迪拜，近至德州。

父母是台灣移民，在美國出生長大的王瑞光，是科技顧問公司Constellation Research的創辦人，一個月內可能有2週都在為了公司事務而出差，有些居民擔心，這種工作模式將會影響城市公務的處理。

據市檢察官在會議記錄中透露，由於需要趕飛機，使得王瑞光2次需要提前結束會議，導致市議會議程分別被推遲一星期和一個多月。

《布朗法案》允許政府官員可以線上參加市議會會議，只要他的位置是公開的。

王瑞光表示，他透過線上出席市議會，並不會影響他履行公職，因為他是代表選民參加會議，而且除了每兩個月一次固定時間的市議會會議之外，他有時無法親自到場參加會議，是因為他沒有足夠的時間重新安排日程。

但他承諾，無論身在何處，都會認真對待自己的職責。

居民Jennifer Shearin表示，她擔心市議員王瑞光如果在一個月裡，只在Cupertino市待半個月，他就無法像以前那樣積極參與社區活動，甚至無法理解Cupertino居民在這個城市的生活情況。

不過也有人認為，王瑞光的工作方式其實是一種優勢。

在Cupertino生活了幾十年、曾與王瑞光一起在規劃委員會任職的Muni Madhdhipatla表示，即使王瑞光以線上方式出席，他也履行了自己的承諾。

他表示自己有看到王瑞光的行動，包括出席會議，充分準備，並積極參與討論。

居民San Rao也表示支持王瑞光，他表示，王瑞光擁有其他議員所不具備的國際商業經驗，因此擁有獨特的視角

王瑞光並非第一位在海外遠程參加市議會的議員，議員J.R. Fruen最近從義大利參加了一次會議，而前市長魏虹在台灣就醫期間參加了大約六次會議。

