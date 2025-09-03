【灣區新聞】舊金山華埠週日舉辦一年一度的名車展及遊行活動（視頻）

【KTSF 李嘉怡報導】

舊金山（三藩市）華埠將於本週日舉辦一年一度的名車展以及遊行活動，主辦方表示，有超過50輛名車展出，屆時都板街部分路段將會關閉。

今次名車展是第4年在華埠舉辦，由非牟利機構華埠歷史文化協會（CHCA）和北美常用中藥展覽館聯合舉辦，舉辦方表示，今年的車展是希望推廣華埠歷史文化、振興華埠小商業，以及促進華人團結精神。

活動當日大約有60輛車在都板街6個街區展出，其中包括古董車、經典車和異國風情汽車。

參加的車主大多數是在華埠長大，其中一位華裔車主今年是第一次參加車展，他將展出一輛稀有的經典跑車。

車主Tony Shiu說：「我的車是1969年原版的Z28 Camaro，但引擎更大，擁有1000匹馬力，我在舊金山華埠長大，在七、八十年代我們常開著這些車到處去。」

另一位車主是第三次參加車展，他最大的感觸是通過車展，可以與更多人交流愛好與文化。

車主Ron Nunez說：「我認為這個活動給我的感覺是人與人之間更接近、建立更緊密的聯繫。」

他今次參展的是一輛他花了很多心血，將已經報廢的車重新組裝成可展出的古董車。

Nunez說：「這輛車被徹底拆開，然後重新組合，並被賦予新的生命。」

華埠歷史文化協會表示，與往年不同的是，今年車展的規模更大，而且名車的種類更多。

華埠歷史文化協會活動總監羅余潔茜說：「我們要篩選車，希望有不同的年份，例如1940年、1950年、1970年、1960年，今次除了車主參加，還有加州公路巡警CHP的舊車、舊金山縣警的舊車、警局古董車、消防局古典車也會展出給大家欣賞。」

主辦方表示，7月份已經向14個政府部門申請活動許可，本週日，都板街從Broadway街到California街路段將會封路供活動使用，車展時間從10點半至3點半，期間將有遊行隊伍，活動免費入場。

