【加州新聞】加州擬讓非暴力重罪犯參加復原計劃避免定罪 遭執法機構反對（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州目前允許一些輕罪的嫌犯和青少年，透過接受名為「diversion program」的復原計劃，來避免被法庭定罪和留有案底，一條新法例將擴大，讓一些非暴力的重罪嫌犯也能夠從這個計劃中受益，加州眾議院已經通過這項備受爭議的的提案，但是卻還是受到許多執法機構反對。

加州AB1231 提案，是由代表洛杉磯的加州眾議員Sade Elhawary 提出，提案建議授權法庭讓非暴力和不涉及性罪案的重罪疑犯，可以透過參與「diversion program」復原計劃，作為被法庭定罪以外的一個選擇，條件是疑犯不會對公共安全造成威脅，而要是在參與計劃期間，疑犯涉嫌犯下新的輕罪，則授權法庭從新審判原先的控罪。

AB1231 已經在今年6月得到加州眾議院通過，目前正加州參議院審議中。

但是提案卻也受到許多執法單位的反對，他們認為對疑犯的問責方面是危險的開倒車，並弱化對公共安全的保護，還有和選民以近七成高支持率通過的36號提案背道而馳，加州36號提案主要加重對罪犯的刑罰。

沙加緬度地檢官Thien Ho在週二反對AB1231提案的記者會中表示，對罪案受害人來說，例如使用芬太尼而死亡的死者家人，受到屢次盜竊的小商業來說，AB1231 讓罪犯為所欲為。

Ho說：「例如重複偷竊、欺詐和賣毒品等罪行，這並不是沒有受害人的罪行，涉案人對那些容易受傷害的人下手，加劇嗜毒者的毒癮、無家可歸問題等，這些是加州居民要我們處理的問題。」

AB1231 提案已經被加州參議院的公共安全委員會和撥款委員會通過，目前等待參議院全院表決，要是過了這一關，再交給州長決定是否簽署還是否決。

