【全國新聞】9月起美國國務院推行多項簽證新規（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

進入9月份，有什麼簽證新規呢？

據Newsweek報導，自9月2日起，國務院將縮小可免除面談的非移民簽證申請人類別。

根據新政策，大多數申請人需要與領事官員面，包括14歲以下和79歲以上的申請人，某些類別的簽證可豁免面談，包括外交和公務簽證，以及在有效期滿12個月內，續簽B-1、B-2簽證或過境卡的申請人，但需滿足特定條件。

美國海關和邊境保護局（CBP）在上週四發布的《聯邦公報》通知中表示，當局將於9月30日起，對多項旅行和入境相關服務收取更高的費用，以落實「大美法案」中設定的費用數額。

持有10年B類簽證的中國公民，現在將被收取30元的EVUS系統註冊費。

陸路入境所需的I-94表格費用，將從6元上漲至30元，海空I-94表格不受影響。

來自42個免簽國家和地區的旅客，使用電子旅行授權系統ESTA的最低費用，將從21元上調至40元，這個新收費標準將從9月30生效。

ESTA有效期為兩年，或直至旅行者的護照到期，如果先前的授權或護照已過期，則必須申請另一個ESTA，並支付費用。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。