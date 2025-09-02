【全國新聞】勞工節全美各地城市都舉行示威 指責特朗普政府政策

【KTSF 張麗月報導】

在9月1日勞工節，全美各地的城市都舉行示威，工人指責特朗普政府的政策，並要爭取自由、公平和職業保障。

全國各地大大小小的城市，從紐約、休斯敦、首都華盛頓、洛杉磯、芝加哥以至較小的城市，譬如俄亥俄州的克里夫蘭等，都響應舉行全國的主題為「工人優先而非億萬富豪」 的示威遊行，他們要求自由、公平、職業保障，並要爭取有成立工會的權利。

示威活動主要由全國最大工會聯盟AFL-CIO，以及其他社區組織發起。

示威者關注的議題廣泛, 當中包括反對企業對勞工的打壓，特別是譴責政府削弱工會組織的權利，以及削減最低工資標準等政策、示威遊行活動爭取社會公平，並關注移民權利，反對政府驅逐無證人士，並且強調移民對美國勞動力的貢獻。

在紐約、芝加哥、洛杉磯等大城市，數以千計的民眾上街示威，他們高舉標語和高叫口號，表達對當前政策的不滿，認為當前的政策，導致貧富差距不斷擴大，億萬富豪受益，損害打工階層的利益。

