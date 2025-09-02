【全國新聞】特朗普簽署行政命令 規定選民投票時必須出示身份證明（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

總統特朗普揚言，他將會簽署行政命令，規定選民投票時必須出示身份證明文件，他也計劃禁止使用郵寄選票。

特朗普週末在社交媒體上發帖文表示，選民投票時必須出示身份證明文件，並沒有例外，同時也禁止使用郵寄選票，除非選民患了重病，以及遠在海外的美軍人員，否則只會接受投票站紙張選票。

特朗普曾經在3月時，要求選民在聯邦選舉中投票時，必須證明是公民身份。

他也聲稱，2020年的總統大選，就是因為選民欺詐，而令他當年的選票被竊取，但他這些指控被認為毫無根據。

特朗普一直以來都質疑美國的選舉制度不公平，並相信在2020年的總統大選，他輸了給民主黨競選對手拜登，就是因為當時廣泛出現選舉舞弊和欺詐。

特朗普及其共和黨的盟友也指控廣泛出現有非公民投票的情況，此舉實屬違法和罕見，不過他們的指控至今仍未有證據支持。

此外，多年來，特朗普也催促禁止使用電子投票機，而改回使用傳統的投票站紙張選票，以及用人手去點票。

不過選務官員認為，用人手去點票非常花時間，成本又貴，同時也遠遠不及機器點票準確。

