【全國新聞】特朗普要求藥廠向公眾交代COVID疫苗的有效程度

【KTSF 張麗月報導】

總統特朗普要求藥廠向公眾交代清楚，其生產的COVID疫苗的有效程度，以減低公眾對疫苗安全和透明度的疑慮。

特朗普週一在社交媒體上發帖文表示，藥廠必須證明，其生產的COVID疫苗有效性非常重要，許多人以為COVID疫苗挽救了數以百萬計的生命是奇蹟，但也有人不同意這講法，對此，聯邦疾控中心（CDC）也出現意見分歧，因此特朗普要求藥廠立即給予答案。

特朗普又說, 包括Pfizer在內的藥廠，已經提交有關資訊和數據，但未能向公眾交代清楚真相。

特朗普指出，公眾與官員，包括聯邦衛生部長小羅拔甘迺迪和CDC都出現意見分歧，他們正設法了解藥廠生產的COVID疫苗是否有效，藥廠對此已經向特朗普提供有關的數據和成效，但特朗普認為，仍然未能向公眾交代清楚，以消除這種混亂。

特朗普又提到，他在第一個任期時，為了應對2020年的COVID疫情，曾經推出快速特別行動計劃，以便趕快研發疫苗來控制COVID病毒，結果這COVID疫苗在拜登任內的2021年推出，特朗普週一的言論，被認為是他質疑自己當初的立場。

