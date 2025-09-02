【灣區新聞】報告指舊金山有3個社區的房屋售價中位價低於100萬元（視頻）

【KTSF 李嘉怡報導】

一份最新的房地產報告指出，舊金山（三藩市）近年來的房屋售價中價數介乎91萬至268萬，最熱門買屋的社區是Parkside，另外，有3個社區的平均房價低於100萬元。

根據舊金山規劃部門，舊金山一共有36個社區，房地產公司Compass最新的報告指出，在過去一年，市內最熱門購買獨立屋的社區，是位於西南部的Parkside，這個社區於日落區的南部，Sloat大道以北並鄰近Stern Grove。

Parkside去年共錄得205宗房產交易，領先市內其他社區，其中Inner Parkside的房屋售價中位數為170萬元，而Outer Parkside的房屋售價中位數為150萬元。

第二熱門的是日落區，共售出197間房屋，內日落區、中日落區和外日落區的房屋售價中位數分別是200萬、160萬以及150萬。

第三熱門的社區是Bernal Heights，成交了165間房屋，平均售價是163萬元。

列治文區排第四，售出131間房屋，中位價介乎175萬至240萬。

排最尾的是Cole Valley和Ashbury Heights，只售出34間。

其他地區包括Glen Park、Excelsior以及Noe Valley，分別售出96至117間房屋，其中Noe Valley的房價中位數高達268萬元。

另外，報告還指出，市內房屋售價中位價低於100萬元的3個社區分別是訪谷區97.5萬、Silver Terrace95萬，以及灣景區91萬。

Compass市場分析師認為，今年的房地產市場與去年基本相似。

版權所有，不得轉載。

