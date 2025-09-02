【灣區新聞】聯邦僱員勞工聯盟抗議特朗普政府非法解散工會及解僱聯邦僱員（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

聯邦僱員勞工聯盟週一也在舊金山集會，抗議特朗普政府非法解散工會，以及解僱聯邦僱員。

加州全國僱員聯合會和聯邦僱員工會，週一在舊金山的聯邦大樓外集會，組織者表示，週一是勞動節，理當慶祝享有的權利，但許多聯邦僱員的權利，因為特朗普政府而被剝奪。

聯邦退休僱員Stephen Walter說：「過去六個月損失慘重，很難知道哪些情況最糟糕，哪些情況更糟，我們必須先止血，然後才能著手修復損失。」

工會組織表示，裁減50%的聯邦僱員，是自1930年來首次出現，然而當時的人口比現在少60%。

一名退休的聯邦僱員回憶，特朗普第一任期就遭到許多工作挑戰。

聯邦退休僱員Irene Lee說：「我記得在特朗普第一任期，他讓我作為專案經理變得更加困難，我可以想像現在所有試圖做好工作的，聯邦僱員的情況會更加糟糕，為了討好特朗普，裁減人員，削減服務，那些都是美國人民需要的。」

她表示，特朗普讓很多支持者失望，特朗普及其政府正在摧毀美國。

Lee說：「那些真正投票給他的人，我認為，他們沒有意識到，特朗普除了自己之外，根本不在乎他們，所以我不知道人們什麼時候才能醒悟過來，明白這屆政府就是特朗普，只關心自己，不關心別人。」

工會譴責特朗普政府隨意解僱聯邦僱員，廢除聯邦僱員工會和集體談判協議，呼籲DOGE停止取得聯邦僱員的國稅局報稅表、醫療保險數據等最私密的資訊。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。