【財經新聞】舊金山金融服務公司Cred兩名前高管向中國遊戲玩家隱瞞重要訊息被判刑（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

以舊金山為基地的金融服務公司Cred，兩名前任高管上週五遭一名聯邦法庭法官以電信詐欺共謀罪，分別判刑52個月和36個月，被告涉嫌向中國遊戲玩家隱瞞重要訊息。

以投資加密貨幣為主的金融服務公司Cred LLC，因涉嫌詐騙客戶和投資者超過7.8億美元的加密貨幣資產，已在2020年11月申請第11章破產保護。

該公司前執行長Daniel Schatt，以及前首席財務官Joseph Podulka，被控電信詐欺共謀罪，已在今年5月認罪,一名聯邦法官上週五宣判刑期，55歲的Schatt是San Mateo居民，被判52個月監禁，53歲的Podulka是Palo Alto居民，被判36個月監禁。

聯邦檢察官指出，被告透過提供不完整、誤導性和不合理的正面資訊來詐騙客戶，兩人並未透露他們已知公司面臨的負面資訊和挑戰。

檢方指，Cred利用其中一位高管共同創立的中國公司，以高利率向中國遊戲玩家提供小額貸款，並由另一家第三方公司提供擔保，當2020年3月新冠疫情爆發之初，比特幣價格暴跌，被告卻聲稱其業績正常，儘管第三方公司已與Cred斷絕關係，而這家中國博彩貸款機構不得不清算資產，並停止運營，被告卻向客戶保證業績正常。

兩人將在10月28日服刑。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。